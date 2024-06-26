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ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську
На одному з промислових підприємств у Вовчанську заблоковані декілька десятків окупантів
фото: glavcom.ua

У Вовчанську «мінлива» ситуація, у місті йдуть вуличні бої

Російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються туди пробитися. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрій Повх в ефірі «Радіо Свобода».

Як зазначив речник, з початку доби росіяни розпочали дві атаки у районі Вовчанська, ЗСУ протистоять ворогу.

Він підтвердив, що на агрегатному заводі у Вовчанську залишаються російські війська, окупанти заблоковані. При цьому речник не назвав кількість російських загарбників, які залишаються на заводі.

«Цей анклав залишається заблокований силами оборони України... Вони намагаються туди пробитися, один з напрямків у Вовчанську – це той як раз у напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають», – сказав Повх.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ситуація у Вовчанську «мінлива», там йдуть вуличні бої. Він зазначив, що на одному з промислових підприємств у місті заблоковані декілька десятків окупантів.

Раніше Повх повідомив, що більшу частину міста Вовчанська на Харківщині контролюють Збройні сили України. За його словами, українські захисники завдають максимальних втрат окупантам і намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

За повідомленням Інституту вивчення війни, українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова) на тлі триваючих боїв на півночі Харківської області 25 червня. 

Читайте також: Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ 

 

Теги: Харківщина окупанти ЗСУ

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