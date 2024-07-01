Держпродспоживслужба виявила в Україні сою з високим вмістом металів. Названо причину

В Україні на території активних бойових дій виявили сою зі вмістом металів

Культуру було вирощено в одному з регіонів, поля якого, які були під обстрілами окупанта

В Україні у прикордонних областях, які постійно обстрілюються окупантами, виявили сою з високим вмістом металів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив очільник Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

«В одному з регіонів, на полях, які були під обстрілами окупанта, було вирощено сою. Культура містила перевищені показники (у рази) за вмістом цинку і міді. Наші спеціалісти лабораторно підтвердили: наявність металів у вмісті сої, як можливі – наслідки бойових дій. Вказана партія в обіг допущена не була», – каже Сергій Ткачук.

Ткачук додав, що українські товаровиробники, які працюють на експорт, добре розуміють, що подібну продукцію не варто везти за кордон. Адже окрім витрат на логістику, їх очікують великі збитки, пов’язані з утилізацією у разі невідповідності товару вимогам.

Додамо, протягом великої війни американська компанія Maxar Technologies регулярно публікує супутникові знімки населених пунктів Донеччини та Харківщини, що були знищені після місяців ворожих обстрілів окупантів.

Нагадаємо, через повномасштабну війну епізоотична ситуація суттєво погіршилася, зокрема через поширення сказу та пташиного групу на окупованих територіях. Тому Україна визначила своєрідну буферну зону, яка проходить по лінії бойових зіткнень.