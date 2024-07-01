Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Держпродспоживслужба виявила в Україні сою з високим вмістом металів. Названо причину

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Держпродспоживслужба виявила в Україні сою з високим вмістом металів. Названо причину
В Україні на території активних бойових дій виявили сою зі вмістом металів
фото з відкритих джерел

Культуру було вирощено в одному з регіонів, поля якого, які були під обстрілами окупанта

В Україні у прикордонних областях, які постійно обстрілюються окупантами, виявили сою з високим вмістом металів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив очільник Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. 

«В одному з регіонів, на полях, які були під обстрілами окупанта, було вирощено сою. Культура містила перевищені показники (у рази) за вмістом цинку і міді. Наші спеціалісти лабораторно підтвердили: наявність металів у вмісті сої, як можливі – наслідки бойових дій. Вказана партія в обіг допущена не була», – каже Сергій Ткачук.

Ткачук додав, що українські товаровиробники, які працюють на експорт, добре розуміють, що подібну продукцію не варто везти за кордон. Адже окрім витрат на логістику, їх очікують великі збитки, пов’язані з утилізацією у разі невідповідності товару вимогам.

Додамо, протягом великої війни американська компанія Maxar Technologies регулярно публікує супутникові знімки населених пунктів Донеччини та Харківщини, що були знищені після місяців ворожих обстрілів окупантів. 

Нагадаємо, через повномасштабну війну епізоотична ситуація суттєво погіршилася, зокрема через поширення сказу та пташиного групу на окупованих територіях. Тому Україна визначила своєрідну буферну зону, яка проходить по лінії бойових зіткнень.

Читайте також: Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання

 

Теги: війна окупанти Харківщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
Держпродспоживслужба виявила в Україні сою з високим вмістом металів. Названо причину
Держпродспоживслужба виявила в Україні сою з високим вмістом металів. Названо причину
Україна має місяць, щоб уникнути дефолту – The Economist
Україна має місяць, щоб уникнути дефолту – The Economist
«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото)
«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото)
Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються
Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються
Bloomberg: Ціни на каву зросли за пів року майже вдвічі
Bloomberg: Ціни на каву зросли за пів року майже вдвічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6430
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5090
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4741
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
3784
Не Patriot. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту від КАБів
3385
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua