Україна стабілізувала ситуацію на півночі, але окупанти тиснуть на сході – CNN

На сході Москва націлилася на місто Часів Яр у Донецькій області

Здатність вражати російські цілі через кордон вже має позитивний вплив

Україна стабілізувала ситуацію на Харківському напрямку після того, як місяць тому Москва розпочала наступ. Це сталося завдяки більшій кількості озброєння і дозволу використовувати його для ураження позицій на території Росії. Але сили Києва розтягнуті в інших місцях вздовж лінії фронту довжиною 1000 км і беззахисні перед смертоносними російськими авіаційними бомбами. Про це пише CNN.

Зокрема, старший офіцер Служби безпеки України з позивним Банкір, який воює в Харківській області, розповів CNN, що здатність вражати російські цілі через кордон вже має позитивний вплив.

«З'явилася можливість здійснювати локальні контратакуючі операції і відвойовувати території, які, наприклад, були захоплені противником тиждень тому», – сказав офіцер.

За словами Єгора Чернєва, заступника очільника комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, американська система Himars стала основною зброєю для ударів по російських позиціях.

Через загрозу ударів з Himars росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області, але проблемою залишаються плануючі бомби. Вони скидаються з такої висоти, що опиняються поза зоною досяжності української оборони.

«На жаль, у нас поки що немає дозволу збивати російські літаки на аеродромах американською зброєю, і в нас немає дозволу використовувати ракети Atacms на російській території», – сказав Чернєв, маючи на увазі ракетну систему дальнього радіусу дії.

«Через це ми досі не можемо вирішити питання із завдання ударів планерними бомбами по нашій території. Харків та інші прикордонні райони все ще страждають від бомбових ударів, гине багато мирних жителів», – додав він.

На сході Москва націлилася на місто Часів Яр у Донецькій області. Російські війська досягли певних успіхів. Далі на південь уздовж східної лінії фронту росіяни просунулися на захід від міста Авдіївка, яке було захоплене російськими військами у лютому.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Велика Британія також вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.