Окупанти влучили в рятувальну частину в Дніпрі (фото, відео)

Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції

Під час нічної атаки на Дніпро в ніч на понеділок, 22 травня, у місті було зруйновано три будівлі рятувальної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив вранці голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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Під час обстрілу аварійно-рятувальної частини окрім трьох зруйнованих будівель також знищено понад 20 одиниць техніки та постраждав один рятувальник.

«Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі! Росія – держава терорист», – додав Крук.

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Нагадаємо, цієї ночі захисники з Повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте, в області є й прильоти. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж десять вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі.