Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
22 листопада Росія атакувала Суми
фото: Суспільне

Очільник Сумської ОВА: Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів

У ніч проти 22 листопада Росія вперше атакувала Суми «Шахедами», які були споряджені шрапнеллю. Про це повідомив очільник ОВА Артем Артюх Суспільному.

«Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше», – йдеться у повідомленні.

Шрапнель – артилерійський снаряд основного призначення з готовими уражаючими елементами, призначений для завдання ураження живій силі, що розташована відкрито, а також військової техніки противника.
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю фото 1

Рятувальники зазначають, що деблокували двох постраждалих із зруйнованого будинку у Сумах та передали їх медикам.

Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю фото 2

Нагадаємо, що в Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

Читайте також:

Теги: росія Суми війна смерть Україна безпілотник поранення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Утримання плацдарму у Курській області зараз стало принципово важливим
Чому дальність «Атакамсів» не має значення
19 листопада, 18:35
Джон Кірбі прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії
Білий дім підтвердив, що КНДР відправила своїх військових до Росії
24 жовтня, 08:14
Кабмін вніс відповідні зміни до постанови про порядок виплати одноразової грошової допомоги
Кабмін змінив порядок виплат родинам зниклих або загиблих військових
1 листопада, 16:22
Місцеві жителі вимагають зняти фото вбивці зі стенда
У Челябінській області чоловік, який жорстко вбив жінку, опинився на дошці пошани
13 листопада, 14:15
Після допитів російських правоохоронців жінка заявила, що тепер «шанобливо ставиться до російської армії» і «зобов'язується бути гідним громадянином своєї країни»
Москвичка може сісти до в'язниці на 10 років через допис про вбивство Путіна
14 листопада, 14:23
Швеція та Норвегія готує населення до можливих загроз з боку Росії
«На випадок кризи чи війни»: Швеція і Норвегія звернулись із закликом до громадян
5 листопада, 09:55
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
Не зважаючи на протест Держкіно, фільм «Глухі коханці» покажуть на кінофестивалі в Таллінні
13 листопада, 19:58
Збірна України перемогла Албанію
Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію
19 листопада, 23:51
Мінімум десять дітей постраждало унаслідок ДТП
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
19 листопада, 11:11

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: заява Мінрозвитку
У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: заява Мінрозвитку
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти
Ракетна атака на Кривий Ріг: уже 32 постраждалих, серед них – діти
Пентагон пояснив рішення США надати протипіхотні міни Україні
Пентагон пояснив рішення США надати протипіхотні міни Україні
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
107K
Померла екссолістка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
42K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
35K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua