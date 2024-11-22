Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю

Очільник Сумської ОВА: Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів

У ніч проти 22 листопада Росія вперше атакувала Суми «Шахедами», які були споряджені шрапнеллю. Про це повідомив очільник ОВА Артем Артюх Суспільному.

«Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше», – йдеться у повідомленні.

Шрапнель – артилерійський снаряд основного призначення з готовими уражаючими елементами, призначений для завдання ураження живій силі, що розташована відкрито, а також військової техніки противника.

Рятувальники зазначають, що деблокували двох постраждалих із зруйнованого будинку у Сумах та передали їх медикам.

Нагадаємо, що в Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.