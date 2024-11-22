Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
Очільник Сумської ОВА: Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів
У ніч проти 22 листопада Росія вперше атакувала Суми «Шахедами», які були споряджені шрапнеллю. Про це повідомив очільник ОВА Артем Артюх Суспільному.
«Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, що деблокували двох постраждалих із зруйнованого будинку у Сумах та передали їх медикам.
Нагадаємо, що в Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.
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