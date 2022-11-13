Рашисти обстріляли пологовий будинок у Торецьку: ОВА показала наслідки (фото)

Обстріляні будівлі мають серйозні пошкодження

Російські загарбники обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області у неділю, 13 листопада. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Лікарня, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку потрапили під ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження», – написав він.

Кириленко наголосив, що загарбники прагнуть зробити життя в Донецькій області нестерпним.

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«Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.