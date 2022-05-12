Удар по Запоріжжю. Стало відомо, куди влучила російська ракета

Окупанти вже вдруге гатять по Хортиці

Крилата ракета, яку сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили по Запоріжжю, влучила у заповідну частину острова Хортиця. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Ракетний удар викликав пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

«Ворог вже вдруге зазіхає на святая святих – серце козацтва та колиску державності – вічну Хортицю», – зазначає влада Запорізької області.

Нагадаємо, попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга – пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

Нагадаємо, вранці 12 травня Запорізька ОВА повідомила, що російські війська запустили крилату ракету по місту Запоріжжя. Внаслідок удару загорілась приватна будівля.

Вранці 11 травня українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ракету, випущену росіянами по Запоріжжю. Втім, уламки ракети впали у населений пункт біля обласного центру.

6 травня ворог вів активні штурмові дії у напрямку населених пунктів Малинівка та Червоне Запорізької області.