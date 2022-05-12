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    Події в Україні

    РФ викрадає людей у захоплених районах Запорізької області: рахунок іде на сотні

    Окупанти беруть у заручники мешканців Запорізької області - РФ викрадає людей у захоплених районах Запорізької області: рахунок іде на сотні
    Окупанти беруть у заручники мешканців Запорізької області
    фото ілюстративне

    На сьогодні в заручниках окупантів у Запорізькій області перебувають 118 людей

    Від початку війни, станом на 11 травня 2022 року, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області підтверджено 271 випадок викрадання людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

    На сьогодні перебувають у заручниках 118 осіб, звільнені – 153.

    За добу 11 травня звільнено ще два мешканці Запорізької області.

    Нагадаємо, в Олешках на Херсонщині зник колишній директор морського порту Олександр Сухін.

    9 травня у Новій Каховці на Херсонщині група чоловіків з георгіївськими стрічками викрала тренерку з футболу Ірину Петрову.

    До слова, у Дніпрорудному (Запорізька область) священник Української православної церкви Московського патріархату, настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці, протоітерей Сергій Кляхін разом з іншими колаборантами святкував 9 травня під прапором рашистів.

    Депутат Запорізької обласної ради Микола Пастушенко, обраний у 2020 році від партії «Опозиційний блок», самовільно проголосив себе «виконуючим обов'язки міського голови» міста Дніпрорудне.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    РФ викрадає людей у захоплених районах Запорізької області: рахунок іде на сотні