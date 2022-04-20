Військові відбили дев'ять атак ворога на Донбасі

Захисники України знищили техніку та ворожий склад з боєприпасами

Упродовж доби військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках і завдали втрат ворогу. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

«Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!», – наголосили в штабі.

Раніше британська розвідка оновила карту війни в Україні. Раніше британська розвідка назвала наступні цілі російських атак.