Триметрові вирви: з’явилися фото наслідків нічного удару по Харкову

Ракета влучила у земельну ділянку у парку відпочинку

Окупанти з Бєлгорода випустили ракети по Харкову

За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом нічних ракетних ударів по місту. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«8 жовтня близько 00:30 окупанти обстріляли Основ‘янський район Харкова. Ракета влучила у земельну ділянку у парку відпочинку. Внаслідок вибуху утворилась воронка діаметром 3 метри та глибиною 1,5 метри. Від вибухової хвилі зазнали руйнувань дахи та віконні блоки сусідніх житлових та адміністративних будівель», – повідомили правоохоронці.

Також окупанти завдали ракетний удар по житловому масиву в Салтівському районі Харкова. Пошкоджено низку будинків та спорткомплекс, отримав поранення 45-річний мешканець.

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За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракети типу С-300 з Бєлгородської області РФ.

Під час огляду місць події виявлено та вилучено уламки, які в подальшому будуть направлені для проведення необхідних експертиз.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що п'ять ракет типу С-300 були запущені із російського Бєлгорода.

У результаті чергового ракетного удару по Харкову сталося чотири пожежі у Салтівському районі міста.