Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти за день 50 разів атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах
фото: Олександр Ганжа/Telegram

11-річна дівчинка отримала поранення внаслідок атаки РФ

Російська терористична армія майже 50 атак здійснила на Дніпропетровщину за день. П’ятеро людей дістали поранень, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки.

«Поранений 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно», – наголосив Ганжа.

Зокрема, на Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там понівечені приватні будинки, поранень дістав 37-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні.

У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Теги: Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua