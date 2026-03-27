Окупанти за день 50 разів атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина

У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах

11-річна дівчинка отримала поранення внаслідок атаки РФ

Російська терористична армія майже 50 атак здійснила на Дніпропетровщину за день. П’ятеро людей дістали поранень, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки.

«Поранений 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно», – наголосив Ганжа.

Зокрема, на Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там понівечені приватні будинки, поранень дістав 37-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні.

У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

