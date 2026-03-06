Розвідка Литви пояснила, як війна в Україні виснажує ресурси РФ

Поки Росія витрачає основні ресурси на війну проти України, її здатність загрожувати Альянсу залишається обмеженою

Росія наразі має обмежені можливості становити пряму військову загрозу для Литви та інших країн НАТО, оскільки значна частина її ресурсів спрямована на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

У документі зазначається, що якщо Росія продовжить бойові дії проти України з такою ж інтенсивністю, як і протягом останніх років, війна й надалі потребуватиме значних людських і фінансових ресурсів.

«Війна вимагатиме значних людських і фінансових ресурсів, тому здатність Росії створювати військові загрози іншим державам залишатиметься обмеженою», – наголошується у звіті.

Водночас литовська розвідка вказує, що у разі тривалої війни – приблизно від шести до десяти років – Росія може поступово відновити свої військові можливості.

За оцінкою аналітиків, у цей період Москва, ймовірно, зможе повністю укомплектувати новостворені військові підрозділи особовим складом та технікою. Проте відновлення стратегічних запасів озброєння і боєприпасів, необхідних для масштабної війни з НАТО, може виявитися значно складнішим.

Найбільш несприятливим сценарієм у звіті названо можливе укладення мирної угоди, яке супроводжуватиметься скасуванням більшості або всіх міжнародних санкцій проти Росії.

У такому разі, як вважають у литовських спецслужбах, Москва може бути готовою до обмеженого військового конфлікту в Балтійському регіоні протягом одного-двох років. Для підготовки до масштабнішого протистояння з НАТО Росії може знадобитися від шести до десяти років. У литовській розвідці наголошують, що подальший розвиток військового потенціалу Росії значною мірою залежатиме від перебігу війни проти України, а також від того, чи збережеться міжнародний санкційний тиск на російську економіку.

Нагадаємо, що у Росії за минулий рік загальні обсяги заготівлі деревини на продаж скоротилися на 10% порівняно з попереднім роком – до 176 млн кубометрів. Це найгірший показник з початку повномасштабної війни РФ проти України.