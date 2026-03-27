Ворог вдарив по енергооб’єктах: у двох регіонах України зникло світло

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00

Внаслідок чергових атак російських окупантів зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Через це виникли проблеми з електропостачанням у двох областях України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Укренерго.

За даними енергетиків, під ударом опинилися об'єкти в прифронтових та прикордонних регіонах.

«Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається також, що станом на 9:30 п'ятниці споживання електроенергії на 1,7% нижче за рівень попереднього дня. Тенденція до зниження споживання обумовлена потеплінням у всіх областях та ясною погодою на більшій частині території України.

Водночас в компанії закликають українців раціонально розподіляти споживання електрики. «Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00», – зазначають в Укренерго.

«Главком» писав, що уночі 27 березня Російська Федерація знову атакувала Харків. Одне з влучань сталося у житлову девʼятиповерхівку. Як зазначають рятувальники, унаслідок удару безпілотника по житловій багатоповерхівці постраждало восьмеро людей. Через влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

Як повідомлялося, зранку 25 березня російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання кількох районах.

Раніше на Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі.