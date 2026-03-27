Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ворог пошкодив технологічне обладнання підприємства
колаж: glavcom.ua

За попередніми даними, унаслідок російського удару ніхто не постраждав

Російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За словами чиновника, через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Дяківнич повідомив, що наразі інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

Нагадаємо, уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. 

Крім того, 11 березня російська терористична армія атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.

Раніше повідомлялося, що російська терористична армія атакувала 20 лютого нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. 9 лютого окупанти атакували об'єкти «Нафтогазу» у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок ударів було пошкодження та руйнування обладнання.

Також у ніч на 8 лютого РФ атакувала дронами об’єкти «Нафтогазу» на Полтавщині. Повідомлялося, що активи та обладнання зазнали руйнувань.

До слова, російські війська у 2025 році здійснили 229 атак на обʼєкти «Нафтогазу». Це більше, ніж за попередні три роки разом.

