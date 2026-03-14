Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом

За словами президента України, Трампу подобається спілкування з ним

Президент Володимир Зеленський розповів, що не може назвати американського колегу Дональда Трампа своїм другом, на відміну від лідера Франції. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав в інтерв’ю радіо France Inter.

Президент додав, що із Трампом «трішки складніше».



Наприклад, Зеленський називає другом президента Франції Емманюеля Макрона, пояснивши, що вони разом пройшли багато чого у складні часи.

«Це мій друг, тому що ми проходимо цей час, знаєте. Ми розв’язуємо проблеми та у різні, складні моменти допомагаємо одне одному. Мій перший візит був до Франції. Ми познайомилися багато років тому. Наші люди близькі. І я вважаю, що завдяки тому, що у нас такі відносини, Франція та Україна в цілому стали у більш близьких відносинах, ніж це було до нашої дружби з Емманюелем», – сказав Зеленський.

Він додав, що із президентом США Дональдом Трампом «трішки складніше».

«Може тому, що він доросліший. Може тому, що хоче ставитися до мене, як до сина і чекає від мене ставлення до нього, як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки», – сказав Зеленський.

Він пожартував, що, мабуть, був би «не найулюбленішим сином» Трампа.

За словами Зеленського, Трампу подобається спілкування з ним: «Деякі різкі речі та кроки може не дуже подобаються. Але я президент, я захищаю інтереси своєї країни».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, а не на Київ у питанні припинення війни. За словами українського лідера, Україна готова до переговорів, але не погодиться на вимоги Москви щодо передачі територій.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».