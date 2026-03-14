Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Президент України зізнався, що не може назвати американського президента другом
фото: Getty Images

За словами президента України, Трампу подобається спілкування з ним

 

Президент Володимир Зеленський розповів, що не може назвати американського колегу Дональда Трампа своїм другом, на відміну від лідера Франції. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав в інтерв’ю радіо France Inter.

Президента України запитали, чи може він назвати американського президента другом. Той пояснив, що між лідерами країн є свої відносини.

Наприклад, Зеленський називає другом президента Франції Емманюеля Макрона, пояснивши, що вони разом пройшли багато чого у складні часи.

«Це мій друг, тому що ми проходимо цей час, знаєте. Ми розв’язуємо проблеми та у різні, складні моменти допомагаємо одне одному. Мій перший візит був до Франції. Ми познайомилися багато років тому. Наші люди близькі. І я вважаю, що завдяки тому, що у нас такі відносини, Франція та Україна в цілому стали у більш близьких відносинах, ніж це було до нашої дружби з Емманюелем», – сказав Зеленський.

Він додав, що із президентом США Дональдом Трампом «трішки складніше».

«Може тому, що він доросліший. Може тому, що хоче ставитися до мене, як до сина і чекає від мене ставлення до нього, як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки», – сказав Зеленський.

Він пожартував, що, мабуть, був би «не найулюбленішим сином» Трампа.

За словами Зеленського, Трампу подобається спілкування з ним: «Деякі різкі речі та кроки може не дуже подобаються. Але я президент, я захищаю інтереси своєї країни».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, а не на Київ у питанні припинення війни. За словами українського лідера, Україна готова до переговорів, але не погодиться на вимоги Москви щодо передачі територій.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться». 

 

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон президент Україна Володимир Зеленський Франція війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Як Орбан перетворив Україну на головну страшилку угорських виборів
11 березня, 12:29
Зеленський розповів про долю мешканців Слов’янська та Краматорська
Віддати Словʼянськ і Краматорськ – означає залишити 200 тис. людей під окупацією – Зеленський
27 лютого, 11:22
Російська сторона поки не коментувала потенційну зустріч Зеленського з Путіним
Переговори з Путіним. Зеленський заінтригував заявою
25 лютого, 22:21
Зеленський: Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли
«Їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати» – Зеленський про системи Nasams
28 лютого, 10:06
Горлиця звичайна – вид птахів, популяція якого в Україні останніми роками поступово скорочується
Україна втрачає деякі види птахів: орнітологи назвали головні причини
4 березня, 10:57
З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові
Російський терор балістикою та дронами: Зеленський повідомив про загиблих у Харкові
7 березня, 08:50
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
7 березня, 05:53
Директорка БФ «Госпітальєри» Юлія Шевчук (на фото у центрі) розповіла прибутки медбату
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
10 березня, 16:34
Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку
Ворог стягує сили на фронті: де планується наступ
Вчора, 10:39

Події в Україні

Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»
Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua