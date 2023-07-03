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Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: ситуація в регіонах

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти за добу випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: ситуація в регіонах
Війська РФ обстріляли Марганець і Нікополь з артилерії
фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок нічної атаки росіян є постраждалі та руйнування

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги на території Хмельниччини силами протиповітряної оборони знищені ударні БпЛА типу «Шахед». За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Кіровоградщина

Уночі область була атакована ворожими дронами Shahed-136/131. Працювала ППО. Постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Чернігівщина

За добу – три обстріли. Корюківський та Новгород-Сіверський район, із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено

Запорізька область

Окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл Запорізької області. Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування. Вночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Є руйнування, але люди вціліли. Авіацією рашисти поцілили по Оріхову, з БПЛА атакували Малинівку, шість ударів РСЗВ по Левадному та Новодарівці, 64 артилерійських ударів прийшлося по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському. Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові.

Дніпропетровщина

Уночі захисники з ПвК «Схід» збили над областю безпілотник. Знищили «Шадед-136». Вчора протягом дня агресор двічі вгатив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Нікополю і Марганецькій громаді. Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Постраждала 86-річна жінка: мінно-вибухова травма та осколкове поранення. У місті Нікополь пошкоджені дев’ять приватних будинків, сім господарських споруд, авто. Понівечені газогі, лінія електропередач.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані Харкіського району та Вовчанська Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове. Вчора окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих та загиблих немає. Також вчора — ворожий мінометний обстріл с. Кислівка та с. Кругляківуа Куп’янського району. Без постраждалих. 

Луганщина

Протягом доби – потужні удари з повітря по Діброві, Білогорівці, Новолюбівці. Під щоденними обстрілами перебуває Невське. Ворог активізувався поблизу Новоселівського. Не припиняє спроб просунутися в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 113 обстрілів (519 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли населені пункти: Курахове, Торецьк, Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, с. Новий Комар, Краматорськ, с. Білокузминівка, с. Благодатне. Пошкоджено 18 житлових будинків, резервуар для азоту, обладнання шахти «Торецька», два гаражі, будівлю хлібзаводу, будівлю зерносховища. На Донеччині за добу: двоє загиблих, три поранених.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два ударних БпЛА Shahed-136/131, а протягом 2 липня – один ударний БпЛА «Ланцет». Вчора ворог здійснив артилерійський обстріл берегової смуги Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 85 обстрілів (490 снарядів), з них по Херсону – дев’ять обстрілів (35 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області; будівлі ферми (с. Садове); будівлю аптеки (м. Херсон); площу ім.Дубинди (м. Херсон). Всього через російську агресію шість людей дістали поранення (з них – одна дитина) У Посад-Покровському під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення. Лікарі надали постраждалому першу медичну допомогу.

Нагадаємо, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну.

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