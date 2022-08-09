Окупанти за ніч випустили по Нікополю 120 снарядів: фото руйнувань
У результаті обстрілу постраждав працівник одного зі зруйнованих підприємств
У ніч на 9 серпня російська загарбницька армія накрила вогнем Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
По нічному Нікополю окупанти тричі стріляли з «Градів». У місто прилетіли 120 реактивних снарядів.
Пошкоджені кілька житлових будинків.
На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.
Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла.
Попередньо, без постраждалих.
Як повідомлялося, вночі окупанти знову обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню.
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