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Окупанти за ніч випустили по Нікополю 120 снарядів: фото руйнувань

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти за ніч випустили по Нікополю 120 снарядів: фото руйнувань
У результаті обстрілу на трьох підприємствах понівечені цехи
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У результаті обстрілу постраждав працівник одного зі зруйнованих підприємств

У ніч на 9 серпня російська загарбницька армія накрила вогнем Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По нічному Нікополю окупанти тричі стріляли з «Градів». У місто прилетіли 120 реактивних снарядів.

Пошкоджені кілька житлових будинків.

На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.

Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований з переломом.

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У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла.

Попередньо, без постраждалих.

Як повідомлялося, вночі окупанти знову обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню.

Теги: окупанти війна росія Україна Дніпропетровщина обстріл

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