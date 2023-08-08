Росіяни обстріляли Миколаївщину: постраждали підлітки (фото)

Два хлопці, 13 та 16 років, отримали мінно-вибухові травми

8 серпня окупанти обстріляли село Куцуруб, що на Миколаївщині. Поранення отримали двоє підлітків. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

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За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами.

«Нині життю хлопців нічого не загрожує», – додав Шайхет.

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Наслідки удару по Миколаївщині фото: Сергій Шайхет

Крім того, унаслідок російського обстрілу пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби.

Нагадаємо, що вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Кількість поранених унаслідок ракетного удару в Покровську зросла до 88 особи, загинуло 7 людей.

До слова, раніше фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ. 67-річна Ганна Пліщинська із села Степова Долина, що на Миколаївщині самотужки розміновує поля, щоб корові було де пастися. Для цього жінка спеціально купила металошукач. Ганна Пліщинська зазначає, що подалася в сапери заради корови, й прославилася на увесь світ.



