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Росіяни обстріляли Миколаївщину: постраждали підлітки (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Миколаївщину: постраждали підлітки (фото)
Унаслідок російського обстрілу пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби
фото: Сергій Шайхет

Два хлопці, 13 та 16 років, отримали мінно-вибухові травми

8 серпня окупанти обстріляли село Куцуруб, що на Миколаївщині. Поранення отримали двоє підлітків. Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, внаслідок обстрілу до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами.

«Нині життю хлопців нічого не загрожує», – додав Шайхет.

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Наслідки удару по Миколаївщині
фото: Сергій Шайхет

Крім того, унаслідок російського обстрілу пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби.

Нагадаємо, що вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Кількість поранених унаслідок ракетного удару в Покровську зросла до 88 особи, загинуло 7 людей

До слова, раніше фото 67-річної пенсіонерки з Миколаївщини облетіли світ. 67-річна Ганна Пліщинська із села Степова Долина, що на Миколаївщині самотужки розміновує поля, щоб корові було де пастися. Для цього жінка спеціально купила металошукач. Ганна Пліщинська зазначає, що подалася в сапери заради корови, й прославилася на увесь світ. 

 
 

Теги: Миколаївщина обстріл діти

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