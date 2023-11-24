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ЗСУ завдали вогневого ураження ворогу на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ завдали вогневого ураження ворогу на лівобережжі Херсонщини – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 24 листопада

Триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 листопада.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Олександрія Сумської області; Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Іванівка, Харківської області; Стельмахівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.

Теги: окупанти авіація Торецьк Авдіївка інфраструктура озброєння Олександрія населення ворог

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