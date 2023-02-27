Окупанти знайшли нове місце для запуску «Шахедів»

Спершу були запуски з Криму, окупованої Херсонщини, зі східного узбережжя Азовського моря, а тепер із території РФ

Російське командування постійно змінює напрямок удару по Україні іранськими дронамитипу «Шахед». Вночі 27 лютого запуск вперше відбувся з Брянської області РФ. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Змінили напрямок застосування «Шахедів». Спершу були запуски з окупованого Криму, можливо, з окупованої Херсонської області, коли вигнали за Дніпро окупантів, почали запускати зі східного узбережжя Азовського моря. Цього разу – з території Росії – Брянська область», – сказав Ігнат.

Відповідаючи на запитання про те, чи слід очікувати масованих ракетних атак після удару дронами, він сказав: «Може бути все, коли завгодно і як завгодно».

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Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.

Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників.

Раніше ровідка повідомляла, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації попередив українців про можливий ракетний обстріл сьогодні.