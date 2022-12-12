Окупанти знищують червонокнижних птахів на Арабатській Стрілці – Хлань

Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз – це здебільшого військова база рашистів

Російські загарбники проводять навчання на Арабатській Стрілці та знищують червонокнижних птахів. Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає зараз від дій окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу.

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«Арабатська Стрілка наразі – це військова зона рашистів, тому що вони там фактично зробили свій військовий полігон, куди прибувають мобілізовані військові РФ. Звідти їх відправляють на різні напрямки, в тому числі Запорізький чи Херсонський. Тобто Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз – це здебільшого військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані», – зазначив він.

Хлань заявив, що під час «чергового навчання» рашисти почали гатити по узбережжю, де перебувають червонокнижні птахи. «Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють», – додав Хлань.

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Нагадаємо, російські окупанти протягом 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

Триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.