Окупанти знову атакували Херсон: є поранені

Постраждалих після атаки ушпиталили

Російські терористи знову атакува Херсон. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки у центральній частині міста отримали поранення троє людей.

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Наразі постраждалі ушпиталені. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі окупанти кілька разів ударили по Херсону.

До слова, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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За минулу добу загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.