Окупанти влаштували чергову провокацію: стріляли у бік Запорізької АЕС

Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку

Рашисти хочуть спровокувати техногенну і екологічну катастрофу. Сьогодні окупанти вели обстріл в районі Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

«Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчику ЗАЕС», – йдеться в повідомленні.

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Зазначається, що незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.

«Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Загарбники продовжують влаштовувати терор та наражати на небезпеку увесь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні», – додали в «Енергоатомі».

Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю.

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Також Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.

Крім того, Україна попереджає: ризик ядерної катастрофи в Європі зростає.