Окупанти знову вдарили по Херсону: є поранені

Зазнали поранень двоє працівників аварійно-рятувальної служби

У суботу, 25 лютого, російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. У результаті обстрілу зазнали поранень двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога. Чоловіки дістали уламкові поранення.

Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.

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Минулої доби російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Армія РФ дев’ять разів обстріляла Херсон. Окупанти влучили у житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранена одна людина.

Нагадаємо, триває 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

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На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.