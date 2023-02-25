Окупанти знову вдарили по Херсону: є поранені
Зазнали поранень двоє працівників аварійно-рятувальної служби
У суботу, 25 лютого, російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. У результаті обстрілу зазнали поранень двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога. Чоловіки дістали уламкові поранення.
Постраждалих шпиталізували, їм надається вся необхідна допомога.
Минулої доби російські загарбники 83 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Армія РФ дев’ять разів обстріляла Херсон. Окупанти влучили у житлові будинки, дошкільний заклад освіти та медзаклад.
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранена одна людина.
Нагадаємо, триває 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.
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