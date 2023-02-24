На Херсонщину їдуть 500 саперів із різних країн світу

Наразі у Херсонській області діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС

Незабаром на Херсонщину прибудуть пів тисячі вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів для проведення гуманітарного розмінування. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, у зв'язку з наближенням початку посівної кампанії на Херсонщині, гуманітарне розмінування має велике значення, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи. З цією метою з наступного тижня на Херсонщині очікується прибуття 500 вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів.

Наразі у Херсонській області діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС, які займаються оперативним розмінуванням доріг, об'єктів електро- та газопостачання.

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Нагадаємо, російські загарбники 22 лютого з артилерії обстріляли село Новотягинка Херсонської області. Внаслідок чого двоє літніх людей загинули.