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На Херсонщину їдуть 500 саперів із різних країн світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщину їдуть 500 саперів із різних країн світу
фото з відкритих джерел

Наразі у Херсонській області діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС

Незабаром на Херсонщину прибудуть пів тисячі вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів для проведення гуманітарного розмінування. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, у зв'язку з наближенням початку посівної кампанії на Херсонщині, гуманітарне розмінування має велике значення, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи. З цією метою з наступного тижня на Херсонщині очікується прибуття 500 вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів.

Наразі у Херсонській області діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС, які займаються оперативним розмінуванням доріг, об'єктів електро- та газопостачання.

Нагадаємо, російські загарбники 22 лютого з артилерії обстріляли село Новотягинка Херсонської області. Внаслідок чого двоє літніх людей загинули.

Теги: розмінування сапер війна Херсонщина

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