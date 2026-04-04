Окупований Мелітополь атакували БпЛА

Аліна Самойленко
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникли проблеми зі світлом

У ніч на 4 квітня безпілотники атакували окуповану частину Запорізької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Як виявилося, під удар БпЛА потрапила підстанція 330 кВ «Мелітопольська».

Внаслідок атаки у Мелітополі зникло світло. Окупанти навіть написали причину – атака на енергооб'єкти.

Як відомо, у ніч на 2 квітня окупований Крим залишився без світла через масовану атаку БпЛА. 

Перша атака розпочалася близько 17:30, а друга хвиля дронів була зафіксована після 20:45. Численні вибухи лунали у північній частині півострова, а також поблизу Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

