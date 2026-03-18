Аварійні відключення світла 18 березня 2026 року: перелік регіонів

Наталія Порощук
Аварійні відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

У середу, 18 березня, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК та місцеві обленерго.

«Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 18 березня з 11:10 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК «Укренерго». Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії», – наголошує «Черкасиобленерго».

Також за вказівкою «Укренерго», на Чернігівщині та у Києві застосовано графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

