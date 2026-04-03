Графіки відключень повернулися: що наразі відбувається зі світлом

glavcom.ua
Наталія Порощук
Ситуація в енергосистемі може змінитись
«Укренерго» наголошує: Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо

Сьогодні, 3 квітня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла. «Главком» розповідає, що наразі відомо про ситуацію з електроенергією.

Графіки відключення світла 3 квітня

За даними Укренерго, сьогодні в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та з 06:00 до 22:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – наголосило «Укренерго».

Графіки відключення світла на Київщині

Графіки відключення світла у Києві

У Києві 3 квітня діють індивідуальні графіки включень з 07:00 по 11:00. Тимчасові графіки відключень можна подивитись в застосунку «Київ Цифровий», на сайті або в чат-боті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Теги: енергетика ДТЕК Укренерго відключення світла

