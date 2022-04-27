Окупанти готують пропагандистський «престур» в Маріуполь для лояльних ЗМІ

Прибуття «журналістів» на територію України організовується через російський Ростов

В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Прибуття «журналістів» на територію України організовується через російський Ростов.

«В програмі заходу – «альтернативні факти» щодо оборони Маріуполя. Підготовлені «свідки» розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості «очевидців» буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні «масові вбивства мирних мешканців українськими військовими», – йдеться у повідомленні.

Відповідна акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні «візитки Яроша» і «розіп’яті хлопчики» перетворюються на «самознищені» Бучу і Маріуполь.

Нагадаємо, парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».



