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    Вибухи в Придністров’ї: з’явилося відео обстрілу «МГБ»

    Вибухи в Придністров’ї: з’явилося відео обстрілу «МГБ»
    фото скріншот відео

    Судячи з відео, у обстрілі брали участь три особи

    Придністровські інформаційні ресурси поширили відео з ймовірним обстрілом будівлі «Міністрерства державної безпеки» невизнаного Придністров’я. Відео опублікували і молдовські ЗМІ.

    На запису видно, як у обстрілі беруть участь три особи, після чого, покинувши тубуси від РПГ, вони тікають.

    «Невідомі особи прибули зі сторони Григоріополя, незаконно перетнули кордон України та Придністров'я. Було зроблено три постріли. Гранатомети були обстріляні на другому поверсі. Третій постріл був найпотужнішим», – йдеться у повідомленні.‎

    Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, на придністровських інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на складах у Колбасній, яку через деякий час спростував місцевий «МЗС» та російські ЗМІ.

    Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

    Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Придністров'я окупація #stoprussia
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    Вибухи в Придністров’ї: з’явилося відео обстрілу «МГБ»