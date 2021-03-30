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    Австралія ввела нові санкції проти Росії через Крим

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    Австралія запровадила санкції проти РФ через анексію Криму - Австралія ввела нові санкції проти Росії через Крим
    Австралія запровадила санкції проти РФ через анексію Криму
    Фото з відкритих джерел

    Санкції пов'язані з будівництвом залізничного сполучення РФ із окупованим Кримом

    Австралія ввела санкції проти одного громадянина Росії і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничної частини моста через Керченську протоку. Про це повідомляє МЗС країни.

    Нові заходи узгоджені з Канадою, яка напередодні оголосила про введення санкцій, і відповідають обмеженням, оголошеним Євросоюзом і Великою Британією, зазначила глава МЗС Австралії Меріс Пейн.

    Проти яких саме російських компаній і громадянина були введені санкції, не вказується.

    «Міст через Керч – це спроба консолідувати контроль Росії над незаконно анексованим Кримським півостровом. Своїми діями ці особи причетні до спроб легітимізувати незаконну анексію Криму і Севастополя та до підтримки сепаратистської активності на сході України», – сказала міністр.

    Нагадаємо, 29 березня Міністерство закордонних справ Канади запровадило нові санкції проти Росії через окупацію Криму.

    Так, під обмеження потрапили двоє росіян і чотири компанії. У список санкцій включені:

    • генеральний директор транспортної компанії «Гранд Сервіс Експрес» (оператор залізничного сполучення з окупованом РФ Кримом) Олександр Ганов,
    • гендиректор «Мостотрест» Леонід Риженькін,

    а також підприємства:

    • ВАТ «Ленпромтранспроект»,
    • ВАТ «Дирекція з будівництва залізниці Беркакит –Томмот –Якутск»,
    • «Кримська залізниця»
    • «Кримська перша страхова компанія».

    Минулого тижня Канада запровадила санкції проти дев’ятьох високопосадовців РФ, відповідальних за порушення прав людини у країні.

    Також глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля.

    Теги: Крим Росія Австралія санкції залізниця міст
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