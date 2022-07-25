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  4. Опалювальний сезон у Слов'янську не почнеться, – мер
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    Події в Україні

    Опалювальний сезон у Слов'янську не почнеться, – мер

    Опалювального сезону у Слов'янську не буде - Опалювальний сезон у Слов'янську не почнеться, – мер
    Опалювального сезону у Слов'янську не буде
    фото: Facebook Петро Кириленко

    Мер закликав місцевих евакуюватися з міста

    Голова міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях вважає, що через війну розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться. Про це повідомляє видання «Новини Донбасу».

    «Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру – це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде», – сказав Лях.

    Також він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, бо ймовірно буде спроба захопити місто з боку російських військ.

    «Спроба атаки, масованого наступу все одно буде. Провісником цього будуть великі обстріли. Відповідно, більша кількість жертв у цей період», – сказав голова військової адміністрації.

    На цей час, за словами Ляха, у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 4 тисячі дітей.

    Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни, українські сили, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області. В Інституті зауважили, що публічна інформація про хід і темпи контрнаступу буде обмеженою.

    Також на півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників. Зокрема, українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

    Також після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.

    Зауважимо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Опалювальний сезон у Слов'янську не почнеться, – мер