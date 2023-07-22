Оператора Deutsche Welle поранило на Донбасі російськими касетними боєприпасами

Журналісти потрапили під обстріл за 32 кілометри від фронту

Команда DW потрапила під обстріл російської артилерії

Оператор DW Євген Шилько отримав поранення осколками російських касетних боєприпасів. На момент обстрілу він перебував за два десятки кілометрів від фронту. Про це повідомляє пресслужба агентства.

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«Приблизно за 23 км від фронту оператор DW Євген Шилько отримав поранення. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, інші отримали важкі поранення», – ішлося в заяві.

За даними видання, команда DW потрапила під обстріл російської артилерії сьогодні, 22 липня, о 12:10 під час зйомок на полігоні української армії поблизу Дружківки на Донбасі.

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Кореспондент DW Матіас Белінгер і охоронець пережили російську атаку неушкодженими, а Шилька було доставлено в лікарню.

«Поки його стан стабільний. Також постраждав автомобіль журналістів. Ціллю російської атаки, ймовірно, був український полігон», – додали в DW.

Белінгер повідомив, що вони якраз знімали репортаж, коли почули вибухи.

«Ми знімали стрільбу української армії, коли раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, далі вибухи, ми побачили, що є поранені. Згодом українська армія підтвердила, що ми були вражені касетними боєприпасами», – пояснив кореспондент.

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Раніше у боях за Україну загинув журналіст Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення Росії взяв зброю до рук.