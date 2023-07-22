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На фронті загинув журналіст Дмитро Рибаков

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На фронті загинув журналіст Дмитро Рибаков
Дмитро Рибаков пішов захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії
фото з відкритих джерел

Дмитро Рибаков воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

У боях за Україну загинув журналіст Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення Росії взяв зброю до рук.

Рибаков воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, мав позивний «Репортер». До повномасштабної війни він працював редактором і медіаконсультантом у виданнях Chas.News, «Forbes Україна», LB, «Українська правда».

Про загибель Рибакова повідомив його побратим Олег Сенцов. «Війна продовжується та забирає кращих серед нас. Діма «Репортер» дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю. Ти ніколи не знаєш, як поведе себе людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой. Друже, спочивай з миром! Далі доведеться працювати без тебе...», – написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

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фото: Дмитро Рибаков/Facebook

Рибаков захоплювався спортом, займався триатлоном.

У Рибакова залишилися дружина та 16-річна донька.

Теги: окупанти війна смерть журналіст

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