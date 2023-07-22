На фронті загинув журналіст Дмитро Рибаков
Дмитро Рибаков воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ
У боях за Україну загинув журналіст Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення Росії взяв зброю до рук.
Рибаков воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, мав позивний «Репортер». До повномасштабної війни він працював редактором і медіаконсультантом у виданнях Chas.News, «Forbes Україна», LB, «Українська правда».
Про загибель Рибакова повідомив його побратим Олег Сенцов. «Війна продовжується та забирає кращих серед нас. Діма «Репортер» дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю. Ти ніколи не знаєш, як поведе себе людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой. Друже, спочивай з миром! Далі доведеться працювати без тебе...», – написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.
Рибаков захоплювався спортом, займався триатлоном.
У Рибакова залишилися дружина та 16-річна донька.
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