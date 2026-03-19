Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Героїзація змінюється дискредитацією»: Біденко про кейс Залужного і Telegram

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко

«Хто пише ці тексти? Хто вирішує, кого сьогодні «топити», а кого хвалити?»

Керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко заявив, що історія з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є показовим прикладом того, як анонімні Telegram-канали здатні різко змінювати суспільні наративи – від героїзації до дискредитації. Про це він написав у блозі для «Української правди». 

«Історія з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ті самі анонімні канали, що ще нещодавно його буквально боготворили, згодом так само легко змінили тональність і перейшли до дискредитації. Героїзацію змінили токсичні «інсайди» і натяки. І за жодним із цих разючих розворотів – жодної відповідальності», – зазначає Біденко.

За його словами, саме такі кейси демонструють, що Telegram в Україні перетворився на один із ключових інструментів маніпуляції суспільною думкою.

«Тут легко підсилити одну тему, повністю замовчати іншу або подати подію під потрібним кутом, викликавши страх, обурення чи ейфорію. Людина гортає стрічку й думає, що бачить реальну картину дня – хоча насправді отримує вже відредаговану реальність, підібрану під конкретного замовника», – вважає він.

Біденко наголошує, що ключова проблема полягає в анонімності більшості Telegram-каналів, яка унеможливлює встановлення відповідальних за інформаційні кампанії.

«Хто пише ці тексти? Хто вирішує, кого сьогодні «топити», а кого хвалити? Чиї гроші за цим стоять – політиків, бізнесу, зовнішніх гравців? Відповідей немає. А без імені, редакції та юридичного власника у публічному полі – немає й персональної відповідальності за брехню, маніпуляцію або кампанію дискредитації», – зазначив він.

На думку експерта, держава має втрутитися, однак не шляхом обмеження свободи слова, а через встановлення прозорих правил роботи ринку.

Серед таких кроків він називає реєстрацію каналів із великою аудиторією як суб’єктів інформаційної діяльності, обов’язкове розкриття реклами та платного контенту, а також запровадження податкової відповідальності.

«Це не цензура, це базова прозорість, яку ЄС уже закріпив у Digital Services Act», – підкреслив Біденко.

Теги: соцмережі Telegram цензура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua