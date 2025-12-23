Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2025 року

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора

За минулу добу відбулося 205 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 136 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку

У районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка та у бік Берестка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.