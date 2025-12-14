Покровськ. Військові розповіли, як зупиняють наступ ворога

Сили оборони контролюють північну частину міста, де противник втратив темп

Російські пропагандисти вчергове оголосили про захоплення всього Покровська, однак це не відповідає дійсності. Як зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, інформаційна провокація ворога не має під собою реальних підстав, передає «Главком».

«Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор – це їжа. А Покровськ – лише незнайома назва на карті», – наголошують у повідомленні.

Сили оборони контролюють північну частину міста, де противник втратив темп. Водночас тривають активні наступальні дії для відновлення українського контролю над кожним метром Покровська.

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» у взаємодії з іншими підрозділами проводять штурмові рейди на південь від залізниці, поступово знищуючи ворожі сили та повертаючи територію під український прапор.

«Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг», – підсумували у 7-му корпусі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Під час робочої поїздки він провів нараду з командуванням, яке утримує рубежі на цьому напрямку.

«Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви», – заявив Сирський.