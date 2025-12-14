Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
Нині триває 1390-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 710 окупантів

Протягом минулої доби відбулося 154 бойові зіткнення.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Рижівка Сумської області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 1

Відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 2

Наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 3

Вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 4

Ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 5

Сили оборони відбили сім атак противника у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 6

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Олексіївки, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 10

Сили оборони відбили 19 атак росіян у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 10

Ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Плавнів та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року фото 12

Противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом минулої доби українські захисники знищили  окупантів

Нагадаємо, триває 1390-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Каспаров
Роль Каспарова, яку недооцінюють
27 листопада, 20:58
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова під час зустрічі у Москві 6 серпня 2025 року
Путін дурить голову всім. Про справжній замисел «мирного плану» Тема №1
26 листопада, 22:45
Блекаут в окупованому Донецьку
Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч
17 листопада, 05:38
Що означає запропонований мирний план: висновки ШІ
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
21 листопада, 13:56
Збитки довкіллю від війни перевищили 6 трлн грн
Названо суму збитків довкіллю від російської агресії
4 грудня, 21:23
Нині триває 1377-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року
1 грудня, 08:09
РФ вдарила по Дніпру ракетою
РФ вдарила по Дніпру ракетою
1 грудня, 11:04
На Чернігівщині виникло кілька пожеж
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
7 грудня, 09:31
Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: деталі від «Укренерго»
Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: деталі від «Укренерго»
8 грудня, 10:30

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
ЗСУ показали ліквідацію важливої логістичної труби ворога на Куп'янському напрямку
ЗСУ показали ліквідацію важливої логістичної труби ворога на Куп'янському напрямку
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Покровськ. Військові розповіли, як зупиняють наступ ворога
Покровськ. Військові розповіли, як зупиняють наступ ворога
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 грудня 2025

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua