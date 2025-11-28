Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 29 атак

За минулу добу відбулося 247 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тернувате, Гуляйполе, Григорівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 11 керованих авіабомб, та здійснив 140 обстрілів, один з яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів 29 атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставків, Дробишевого, Олександрівки.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники зупинили 13 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили три атаки противника у районі Часового Яру та в бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 31 атаку у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулої доби здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1374-й день повномасштабної війни в Україні.