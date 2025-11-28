Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки
Військова Наталія тепер насолоджується щастям материнства
фото: Лікарня Святої Анни

Військова з Кривого Рогу, яка пройшла фронт і втратила бізнес через війну, стала мамою у зрілому віці та переживає найніжніший період поруч із новонародженою донечкою Соломійкою

52-річна захисниця ЗСУ Наталія, яка під час повномасштабної війни евакуйовувала поранених на передовій, переживає один із найтепліших періодів свого життя  – перший місяць поруч із новонародженою донечкою Соломійкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис лікарні.

10 листопада дівчинка з’явилася на світ з вагою 2,5 кілограма, але за кілька тижнів стрімко почала рости: у 10 днів важила 2,8 кг, у 20 днів – 3,3 кг. Найближчим часом мама дізнається її вагу в один місяць та продовжить фіксувати кожен етап розвитку.

Зліва: мама й Соломійка сьогодні. Справа: перший день життя дівчинки, 10 листопада
Зліва: мама й Соломійка сьогодні. Справа: перший день життя дівчинки, 10 листопада
колаж: glavcom.ua

Попри бойовий досвід, втрату власного бізнесу через війну та роки служби, зараз Наталія зосереджена на простих і водночас безцінних речах – перших рухах, дотиках і поглядах своєї донечки.

«Хочу спіймати цю мить, затримати… Де та клавіша «зберегти»? Хочу надивитися, насолодитися цією миттю», – зізнається військова.

Зліва – теперішнє фото Соломії, справа – світлина з дня народження Соломійки. Добре видно, як дитина змінилася та підросла всього за три тижні
Зліва – теперішнє фото Соломії, справа – світлина з дня народження Соломійки. Добре видно, як дитина змінилася та підросла всього за три тижні
колаж: glavcom.ua

За словами Наталії, вона розуміє: зовсім скоро Соломійка почне тримати голову, повзати, а згодом – бігати й змінюватися щодня. Але нині для неї найбільше щастя – бути поруч і не пропустити жодної секунди.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, що захисниця ЗСУ Наталія зустріла на фронті кохання свого життя і, попри 51 рік, народила доньку Соломію. 

6 жовтня українська журналістка та військова Олена Білозерська поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку.

Читайте також:

Теги: лікарня фронт ЗСУ діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія у Миколаєві: двоє дітей загинули від отруєння чадним газом
Трагедія у Миколаєві: двоє дітей загинули від отруєння чадним газом
29 жовтня, 04:15
18-річний Михайло Соболєв
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа мобілізувався
31 жовтня, 05:58
Науковиця наголосила, що рекомендація Міністерства охорони здоров'я пов’язана насамперед із можливістю харчових отруєнь
Чи можна дітям їсти гриби? Мікологиня дала відповідь
2 листопада, 18:25
Мати Ірина Горкун-Сілен з донькою Ніколь
У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»
6 листопада, 08:56
Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА
Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА: двоє підлітків травмувались
7 листопада, 04:58
Система виховання в Росії поступово перетворюється на інструмент формування підконтрольного покоління
Ідеологізація дитинства у Росії: від музеїв до стройової підготовки для дошкільнят
9 листопада, 12:48
Сили оборони України успішно відкинули ворога поблизу Шахового
Росіяни захопили ще два села у Запорізькій області – DeepState
13 листопада, 04:25
Після російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада у медичних закладах області продовжують лікування 45 постраждалих
У лікарнях Тернополя залишаються 45 поранених після ракетного удару РФ
23 листопада, 06:33
Валентина Гінзбург очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе
25 листопада, 17:39

Суспільство

«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки
«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Євгена Грабового
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ
На трьох АЕС України нормалізувалося виробництво електроенергії після атак РФ
«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії
«Біда не тільки в тому, що є маленький Путін». Ющенко розповів, у чому проблема Росії
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші
«Чорна п'ятниця»: як не переплатити та заощадити гроші

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua