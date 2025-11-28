«Хочу зберегти цю мить»: захисниця Наталія розповіла про материнство у 52 роки

Військова з Кривого Рогу, яка пройшла фронт і втратила бізнес через війну, стала мамою у зрілому віці та переживає найніжніший період поруч із новонародженою донечкою Соломійкою

52-річна захисниця ЗСУ Наталія, яка під час повномасштабної війни евакуйовувала поранених на передовій, переживає один із найтепліших періодів свого життя – перший місяць поруч із новонародженою донечкою Соломійкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис лікарні.

10 листопада дівчинка з’явилася на світ з вагою 2,5 кілограма, але за кілька тижнів стрімко почала рости: у 10 днів важила 2,8 кг, у 20 днів – 3,3 кг. Найближчим часом мама дізнається її вагу в один місяць та продовжить фіксувати кожен етап розвитку.

Зліва: мама й Соломійка сьогодні. Справа: перший день життя дівчинки, 10 листопада колаж: glavcom.ua

Попри бойовий досвід, втрату власного бізнесу через війну та роки служби, зараз Наталія зосереджена на простих і водночас безцінних речах – перших рухах, дотиках і поглядах своєї донечки.

«Хочу спіймати цю мить, затримати… Де та клавіша «зберегти»? Хочу надивитися, насолодитися цією миттю», – зізнається військова.

Зліва – теперішнє фото Соломії, справа – світлина з дня народження Соломійки. Добре видно, як дитина змінилася та підросла всього за три тижні колаж: glavcom.ua

За словами Наталії, вона розуміє: зовсім скоро Соломійка почне тримати голову, повзати, а згодом – бігати й змінюватися щодня. Але нині для неї найбільше щастя – бути поруч і не пропустити жодної секунди.

Нагадаємо, що захисниця ЗСУ Наталія зустріла на фронті кохання свого життя і, попри 51 рік, народила доньку Соломію.

6 жовтня українська журналістка та військова Олена Білозерська поділилася радісною новиною у соцмережах і опублікувала перше фото з пологового будинку.