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Оприлюднено нюанси військової стратегії України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено нюанси військової стратегії України
Українські сили постійно б'ють по вогневій міці Росії
фото з відкритих джерел

Ворог зазнає втрат та залишає свої позиції

Стратегія Збройних сил України у війні проти Росії полягає у комбінації постійних ударів по пунктах постачання та мобільних атак. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для ABC News.

За його словами, нюанси військової стратегії України припускають відмову від лобових зіткнень, де противник має перевагу в артилерії. Водночас українські сили постійно б'ють по вогневій міці Росії, руйнуючи центри постачання, і водночас проводять мобільні атаки, щоб досягти мети з мінімальними втратами.

«Ми досягаємо цього, завдаючи ударів по вогневій потужності противника, його артилерії, уникаючи лобових атак на користь рейдів і маневрів, атакуючи з флангів та з тилу. Ми створюємо умови, за яких ми можемо змусити ворога нервувати, зазнавати втрат та залишити свої позиції», – додав Сирський.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія Україна ЗСУ війна

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