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Тримаймо зв'язок: ЗСУ отримали 400 рацій від Parimatch

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тримаймо зв'язок: ЗСУ отримали 400 рацій від Parimatch
На додачу до засобів радіозв'язку, компанія доукомплектовує бійців різних підрозділів захисною амуніцією
фото: Parimatch

За вісім місяців війни військові ЗСУ отримали 403 рації вартістю 6,5 мільйонів гривень

Убезпечений стійкий радіозв'язок є невіддільною частиною як для проведення успішних військових операцій, так і для порятунку життя. Усвідомлюючи роль зв'язку «на нулі», Parimatch систематично купує та відправляє рації українським захисникам на найгарячіші ділянки фронту. Загалом, за вісім місяців війни військові ЗСУ отримали 403 рації вартістю 6,5 мільйонів гривень.

Усі засоби зв'язку вже на передовій та забезпечують надійну комунікацію під час виконання тактичних завдань у 5 областях: Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській.

«Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат. Ми розуміємо, що триває й технологічна війна. Саме тому восьмий місяць поспіль працюємо у режимі технологічного підсилення захисників України. Всі наші дії переслідують єдину незмінну мету: наблизити перемогу України», – додала Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

На додачу до засобів радіозв'язку, компанія доукомплектовує бійців різних підрозділів захисною амуніцією. Затребуваним спорядженням серед військовослужбовців виявилися плитоноски, комплекти утепленої форми, взуття, термобілизна та рукавиці.

Нагадаємо, за сім місяців повномасштабної агресії РФ проти України бренд Parimatch закупив та передав українським захисникам понад 11 400 одиниць амуніції. Мова як про засоби індивідуального захисту й спорядження: шоломи, тактичні окуляри, палатки, спальники, розвантажувальні поясні системи; так і комплекти одягу та взуття для військових ЗСУ. Загальна вартість придбаної амуніції склала 43,6 млн гривень.

Теги: війна допомога ЗСУ військові

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