Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Орбан цинічно висловився про війну в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Орбан цинічно висловився про війну в Україні
Орбан заявив, що війна в Україні буде затяжною
фото з відкритих джерел

Угорський прем’єр заявив, що санції Заходу проти РФ нібито перетворили «локальну війну на глобальну економічну війну»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав свій парламент та інші країни готуватися до тривалої війни в Україні. Про це він сказав під виступу в парламенті, передає Mandiner.

«У нашому східному сусідстві йде війна між Україною та Росією, і від війни страждатиме все більша і більша частина світу», – заявив прем’єр Угорщини.

Орбан заявив, що санції Заходу проти РФ нібито перетворили «локальну війну на глобальну економічну війну».

«Угорщина зараз стикається з цією глобальною економічною війною. Тепер усім ясно, що слід очікувати затяжної війни. ЄС і США допомагають Україні і зброєю, і грошима, а в Росії запаси безмежні. Захід на боці війни, Угорщина на боці миру», – додав Орбан.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України. 

Крім того, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.

Теги: росія війна Угорщина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина ризикує своїм місцем у ЄС, через дружбу Орбана та Путіна
Орбан вірить, що правитиме Угорщиною довічно?
19 вересня, 12:10
ЄС готується зупинити до 65% виплат Угорщині за трьома програмами
ЄС готується заморозити до 65% виплат Угорщині: перші подробиці
18 вересня, 13:09
Угорщина продовжить видавати візи росіянам
Угорщина і далі видаватиме візи росіянам, – Сіярто
24 вересня, 08:17

Події в Україні

Орбан цинічно висловився про війну в Україні
Орбан цинічно висловився про війну в Україні
ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії армії РФ
ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії армії РФ
Окупант розплакався, побачивши українських військових (відео)
Окупант розплакався, побачивши українських військових (відео)
Ракетний удар по Первомайському: влада повідомила про жертви
Ракетний удар по Первомайському: влада повідомила про жертви
«Мобілізація» в Мелітополі: Федоров розкрив плани окупантів
«Мобілізація» в Мелітополі: Федоров розкрив плани окупантів
Ворог вдарив по Харківщині: уражено цивільну інфраструктуру (відео)
Ворог вдарив по Харківщині: уражено цивільну інфраструктуру (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
98K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
57K
З російської армії звільнили останню істоту, що хоч якось думала про солдат
50K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
41K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
37K
Стріляють у воєнкомів і палять військоммати: як проходить мобілізація в РФ (фото, відео)

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту