Орбан цинічно висловився про війну в Україні

Орбан заявив, що війна в Україні буде затяжною

Угорський прем’єр заявив, що санції Заходу проти РФ нібито перетворили «локальну війну на глобальну економічну війну»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав свій парламент та інші країни готуватися до тривалої війни в Україні. Про це він сказав під виступу в парламенті, передає Mandiner.

«У нашому східному сусідстві йде війна між Україною та Росією, і від війни страждатиме все більша і більша частина світу», – заявив прем’єр Угорщини.

Орбан заявив, що санції Заходу проти РФ нібито перетворили «локальну війну на глобальну економічну війну».

«Угорщина зараз стикається з цією глобальною економічною війною. Тепер усім ясно, що слід очікувати затяжної війни. ЄС і США допомагають Україні і зброєю, і грошима, а в Росії запаси безмежні. Захід на боці війни, Угорщина на боці миру», – додав Орбан.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України.

Крім того, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.