ЄС готується заморозити до 65% виплат Угорщині: перші подробиці

ЄС готується зупинити до 65% виплат Угорщині за трьома програмами

Європейський Союз може заморозити фінансування Угорщини за трьома програмами

Європейська комісія розглядає можливість заморожування фінансування Угорщини за програмами «Збалансованого розвитку» з бюджету Євросоюзу. Про це повідомив у Twitter офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Політик зазначив, що колегія Єврокомісії запропонувала Раді ЄС вжити заходів щодо обмеження бюджету в рамках цього механізму в очікуванні «реалізації заходів щодо відновлення верховенства закону в Угорщині».

Пропонується призупинити до 65% виплат за трьома програмами. Таким чином, Угорщина може втратити надходження до 7,5 млрд євро.

Нагадаємо, цього тижня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. Євродепутати закликають обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС. Зокрема, Європарламент засудив «навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини» з підриву європейських цінностей і вимагає результатів у процесі за статтею 7 Договору про ЄС.