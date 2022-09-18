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ЄС готується заморозити до 65% виплат Угорщині: перші подробиці

Дар'я Самборська
glavcom.ua
ЄС готується заморозити до 65% виплат Угорщині: перші подробиці
ЄС готується зупинити до 65% виплат Угорщині за трьома програмами
фото з відкритих джерел

Європейський Союз може заморозити фінансування Угорщини за трьома програмами

Європейська комісія розглядає можливість заморожування фінансування Угорщини за програмами «Збалансованого розвитку» з бюджету Євросоюзу. Про це повідомив у Twitter офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Політик зазначив, що колегія Єврокомісії запропонувала Раді ЄС вжити заходів щодо обмеження бюджету в рамках цього механізму в очікуванні «реалізації заходів щодо відновлення верховенства закону в Угорщині».

Пропонується призупинити до 65% виплат за трьома програмами. Таким чином, Угорщина може втратити надходження до 7,5 млрд євро.

Нагадаємо, цього тижня більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. Євродепутати закликають обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС. Зокрема, Європарламент засудив «навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини» з підриву європейських цінностей і вимагає результатів у процесі за статтею 7 Договору про ЄС.

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Теги: фінансування Європейський союз Угорщина

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