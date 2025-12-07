«Пам'ятники Зеленському стоятимуть на всіх головних площах країни». Нардеп назвав умову

Роман Костенко вважає, що президенту слід ухвалювати непопулярні рішення

Україна може виграти війну, однак для цього президенту Зеленському слід відкинути політичні амбіції та правильно комунікувати з суспільством. Якщо ж вдасться здобути перемогу, люди шануватимуть його та пробачать скандали та інші дрібні огріхи. Як інформує «Главком», таку заяву в ефірі програми «Є питання» зробив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

«Потрібно виходити президенту і казати: «Народ, ми або мобілізуємося, або ми програємо цю війну». І це факт, це реалії, які ми маємо собі усвідомити. Він має сказати: «Зараз моє завдання – перемогти в цій війні. Не другий строк, не третій строк, не якісь політичні історії», – висловив думку нардеп.

Якщо ми переможемо у війні, то в наших містах будуть стояти пам'ятники президенту, але для цього треба ухвалювати непопулярні рішення, – Костенко pic.twitter.com/NQGfDwkIJT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2025

«Якщо ми переможемо в цій війні, то пам'ятники президенту будуть стояти на основних площах нашого міста», – додав Костенко. Однак, на його думку, для цього Зеленському слід ухвалювати непопулярні рішення.

«Забудуться, я думаю, скандали та інші речі. Буде переможець, як Черчель колись, і будуть люди, які поруч стоять. Але для цього ти повинен працювати на конкретні рішення. І сприймати реалії», – сказав Роман Костенко.

Раніше Роман Костенко заявляв, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. А кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

Нагадаємо, тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

Також Луценко заявив, що у армії є дві категорії військовослужбовців, які найчастіше йдуть в СЗЧ – ті, хто надто довго служать і ті, хто тільки потрапив до ЗСУ.