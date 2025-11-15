Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство

80% мобілізованих тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути

Народний депутат Роман Костенко заявив, що 80% бійців тікають із центрів підготовки

Ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. А кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії. Як інформує «Главком», про це заявив народний депутат Роман Костенко на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів».

«У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює», – сказав нардеп.

Костенко наголосив, що держава не вживає достатніх заходів для повернення цих людей або створення умов, які б перешкоджали їхній втечі та стимулювали до виконання свого обов’язку.

«80% зараз тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялись тікати і виконували свій обов’язок. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і просто спостерігають», – заявив він.

Нагадаємо, тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

Також Луценко заявив, що у армії є дві категорії військовослужбовців, які найчастіше йдуть в СЗЧ – ті, хто надто довго служать і ті, хто тільки потрапив до ЗСУ.

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.