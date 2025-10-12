Екснардеп, який воює, розповів про катастрофічну ситуацію із СЗЧ

Із початку року близько 160 тисяч військових самовільно покинули місце служби

Реальна кількість тих, хто пішов у СЗЧ, може бути значно вищою за офіційну статистику

Тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Як інформує «Главком», про це у коментарі «Новини.Live» повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

За словами Луценка, з початку року близько 160 тисяч військових самовільно покинули місце служби, однак реальні масштаби можуть бути набагато більшими.

«Озвучені цифри ґрунтуються лише на кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, а не на фактичних випадках втечі з армії. Кількість таких проваджень обмежена можливостями працівників ДБР – вони фізично не можуть зареєструвати більше певного максимуму», – пояснив Луценко.

Він також зазначив, що зростання кількості випадків у вересні пов’язане з тим, що після відпусток до роботи повернулися більше співробітників ДБР, які займаються фіксацією порушень.

Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.