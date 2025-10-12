Головна Країна Події в Україні
Екснардеп, який воює, розповів про катастрофічну ситуацію із СЗЧ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Екснардеп, який воює, розповів про катастрофічну ситуацію із СЗЧ
Із початку року близько 160 тисяч військових самовільно покинули місце служби
фото з відкритих джерел

Реальна кількість тих, хто пішов у СЗЧ, може бути значно вищою за офіційну статистику

Тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Як інформує «Главком», про це у коментарі «Новини.Live» повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

За словами Луценка, з початку року близько 160 тисяч військових самовільно покинули місце служби, однак реальні масштаби можуть бути набагато більшими.

«Озвучені цифри ґрунтуються лише на кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, а не на фактичних випадках втечі з армії. Кількість таких проваджень обмежена можливостями працівників ДБР – вони фізично не можуть зареєструвати більше певного максимуму», – пояснив Луценко.

Він також зазначив, що зростання кількості випадків у вересні пов’язане з тим, що після відпусток до роботи повернулися більше співробітників ДБР, які займаються фіксацією порушень.

Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.

Теги: депутат армія Ігор Луценко

