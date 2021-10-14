Українські зірки привітали захисників та захисниць (фото)

На честь свята музиканти звернулися до військових із зворушливими словами

Вітчизняні зірки на День захисників та захисниць 14 жовтня привітали усіх причетних зі святом.

До привітань долучилися ексфронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський, лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук, а також гурт «Антитіла».

«Всім, хто боровся та бореться за Україну, її незалежність й цілісність, хто захищав та захищає, вдячність та шана!» – зазначив Олекандр Положинський на своїй Facebook-сторінці, додавши до допису посилання на одну зі своїх композицій патріотичного спрямування.

«Поки ми працюємо і вчимося, виховуємо дітей і допомагаємо батькам... Поки ми пишемо нові пісні та ходимо на концерти... Поки ми хворіємо і лікуємо... Поки ми сумуємо та радіємо... Вони захищають. Захищають нас . Захищають Право кожного з нас жити своїм життям. Захищають Україну. Зі святом вас, наші Захисники і Захисниці. Бережи вас Бог. Слава Україні!», – написав Святослав Вакарчук, додавши декілька зворушливих світлин із українськими захисниками.

«Ми дякуємо всім захисникам та захисницям, які щодня докладають зусиль, ризикують та стоять за нашу правду, свободу й незалежність. І пам'ятаємо всіх, хто сміливо тримав оборону та ніс наш прапор, але так і не повернувся додому. Дорога ціна нашого мирного неба», – повідомляється у привітанні від гурту «Антитіла».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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