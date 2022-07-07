Папа Римський може приїхати в будь-який день – Кулеба

Україна дуже чекає на Франциска

Папа Римський Франциск може приїхати до України в будь-який день, оскільки це буде сильний момент натхнення і підтримки і дозволить йому краще зрозуміти причини війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі національного телемарафону.

«Ми дуже чекаємо на Папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит – настільки важливим цей візит є для нас, українців», – сказав міністр.

Говорячи про важливість візиту понтифіка до України, Кулеба зауважив, що у нього є мільйони вірян на території України, і це був би сильний момент натхнення і підтримки з боку Папи українцям, які несуть на своїх плечах тягар і страждання війни.

«По-друге, Папа зберігає велику роль миротворця в міжнародній політиці, і я думаю, що він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Це б дозволило знайти додаткові способи його залучення у припинення цієї війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань, створених цією війною», – зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що головним є сам візит Папи до України, і немає сенсу робити зв’язку Москва– Київ або Київ–Москва.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ.

У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.

Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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