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    Події в Україні

    Пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному (відео)

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    22-річний рівнянин, водій автомобіля &laquo;ВАЗ-2101&raquo;, допустив наїзд на придорожнє дерево - Пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному (відео)
    22-річний рівнянин, водій автомобіля «ВАЗ-2101», допустив наїзд на придорожнє дерево

    Поліція шукає свідків автопригоди

    Страшна автопригода сталася у Рівному на День Валентина. На вулиці Чорновола у Рівному травмувалися двоє молодих людей. 

    Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 22-річний рівнянин, водій автомобіля «ВАЗ-2101», допустив наїзд на придорожнє дерево.

    Внаслідок автопригоди кермувальника та 19-річну пасажирку, жительку Волинської області, затисло у салоні, звідки їх деблокували рятувальники.

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    Пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному (відео)
    Пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному (відео)
    Пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному (відео)
    Пара закоханих розбилася у жахливій ДТП у Рівному (відео)

    Нині потерпілі у реанімації. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

    У межах кримінального провадження у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння та встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Тим часом друзі потерпілих у соцмережах зазначають, що автівка потрапила у ДТП через іншого водія. В Instagram вони пишуть, що назустріч їм вилетів інший автомобіль – чорного кольору.

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    Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної ДТП, стали свідком чи маєте запис відеореєстратора – одразу повідомляйте до поліції за номером телефону 096-76-96-476 або «102».

    Нагадаємо, у п’ятницю, 14 лютого, на вулиці Березняківській у Києві зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Останній від удару перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін. Автомобіль врізався в дерево і залишився лежати на боці.

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